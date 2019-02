Inbrekers stelen cash geld uit appartement ADPW

22 februari 2019

18u24 0

In een appartement in de Tiensestraat werd donderdag tijdens de dag ingebroken. Toen de bewoner ’s avonds thuis kwam stelde hij vast dat de deur van zijn flat was opengebroken. De buit bestond uit cash geld. Het kijkgaatje van de deur van een ander appartement op hetzelfde verdiep als de flat waar werd ingebroken, was afgeplakt met een stukje papier. “Inbrekers doen dit op te voorkomen dat andere bewoners door dit kijkgaatje zouden kijken wanneer ze verdachte geluiden horen op de gang”, zo verduidelijkt de Leuvense politie.