Inbrekers stelen ... aansteker ADPW

26 februari 2019

13u35 0

In Leuven werd er maandag overdag ingebroken in een appartement in de Louis Melsensstraat. De inbrekers braken het cilinderslot van de deur af en betraden daarna het appartement. De inbrekers maakten een aansteker buit. De politie kwam ter plaatse en er werd een proces-verbaal opgesteld.