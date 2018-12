Inbrekers slaan vijf keer toe Stefan Van de Weyer

28 december 2018

11u05 0 Leuven Dat de inbrekers opnieuw op ronde zijn in het Leuvense werd de voorbije dagen duidelijk. De dieven viseerden donderdag vijf woningen in Leuven, Wilsele en Heverlee. Alert zijn en de politie waarschuwen bij verdachte handelingen, blijft de boodschap!

In een huis in de Hoegaardsestraat forceerden ze een raam aan de achterzijde. Ze doorzochten verschillende kamers. De inbrekers gingen aan de haal met een gouden ring. De dieven forceerden ook de voordeur van een flat in de Vesaliusstraat en doorzochten er verschillende kasten. De buit bestond uit tientallen euro’s en twee paar oorbellen. In een appartement in de Arnould Nobelstraat was het ook prijs. Toen de bewoonster donderdag thuis kwam, stelde ze vast dat haar slaapkamer was uitgekamd. De indringers raakten binnen via een vliegenraam en gingen aan de haal met juwelen.

Uit een woning in de François Demarsinstraat in Wilsele maakten inbrekers eveneens juwelen buit. De bewoners stelden de inbraak donderdagavond vast, na enkele dagen verlof. De inbrekers hadden een raam aan de achterzijde van het huis vernield met een steen.

Toen de bewoners van een huis in de Vinkenlaan in Heverlee thuis kwamen, konden ze de voordeur met moeite openen. Aan de binnenzijde was een stoel tegen de deur gezet. De dieven hadden een raam aan de achterzijde aan diggelen gesmeten en doorzochten enkele kamers. Er werd schijnbaar geen buit gemaakt.