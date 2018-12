Inbrekers slaan toe ADPW

30 december 2018

14u01 2

Onbekenden hebben proberen in te breken in een woning in de Pater Perquylaan in Heverlee. Toen de bewoners vrijdag na enkele dagen vakantie terug thuis kwamen, stelden ze vast dat er braaksporen waren aan twee vensters aan de achterzijde van het huis. Ook de achterdeur was beschadigd en het cilinderslot was afgebroken. De daders raakten echter niet binnen.

Vrijdagavond na het vallen van de duisternis probeerden inbrekers zich toegang te verschaffen tot een woning in de Idalaan in Heverlee. Er waren duidelijke braaksporen te zien aan een raam. De daders slaagden echter niet in hun opzet. Wellicht gingen de daders op de loop toen één van de bewoners, die was opgeschrikt door verdachte geluiden, een kijkje kwam nemen en riep of er iemand daar was.

Onbekenden hebben ook ingebroken in een studentenkot in de Burgemeestersstraat. Op de derde verdieping van het gebouw werd een deur geforceerd. Het kot werd doorzocht. De huurster kon nog niet bereikt worden, zodat niet bekend is of er ook buit werd gemaakt. Een medebewoonster stelde de inbraak vrijdag vast.