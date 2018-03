Inbrekers slaan toe in Wijnpersstraat 06 maart 2018

Inbrekers hebben zondagochtend toegeslagen in een huis in de Wijnpersstraat in Leuven. Er werden geen braaksporen vastgesteld, maar de deurbel met ingebouwde camera werd wel beschadigd. De buit bestond uit onder meer twee gsm-toestellen en cash geld. (ADPW)