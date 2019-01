Inbrekers slaan toe in verschillende universiteitsgebouwen ADPW

23 januari 2019

17u22 0

Onbekenden hebben dinsdag ingebroken in twaalf bureaus in de de gebouwen van de faculteit Letteren in de Blijde Inkomststraat. Een bewakingsagent stelde de feiten dinsdagavond tijdens zijn ronde vast. Telkens was de deur open getrapt. In verschillende lokalen werden de kasten doorzocht. Het gebouw is tot 20 uur vrij toegankelijk omdat de bibliotheek zo laat open blijft. Het is niet duidelijk of er ook buit werd gemaakt.

Ook in een lokaal in het Maria-Theresiacollege op het Hogeschoolplein werd ingebroken in een lokaal. Ook hier werd de deur met geweld open getrapt. Er werd geen buit gemaakt. De feiten werden woensdagochtend vastgesteld.

Tenslotte werd woensdagmorgen ook nog een inbraakpoging vastgesteld in een lokaal in het universiteitsgebouw De Valk in de Tiensestraat. De deur van één lokaal was beschadigd en vertoonde duidelijke steeksporen. De daders slaagden er echter niet in de deur open te krijgen. Ook de Valk is tot 22 uur vrij toegankelijk.

“Er werd telkens een sporenonderzoek uitgevoerd”, weet politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Al enkele keren werden in de gebouwen van de KU Leuven mannen aangetroffen die in Leuven op straat rondhangen en regelmatig kleine diefstallen plegen. Mogelijks is er een link met deze ronddolers. Het is alleszins een piste die ook onderzocht wordt”, zo vertelt Vranckx nog.