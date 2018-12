Inbrekers slaan toe in Groenstraat ADPW

03 december 2018

In de nacht van zaterdag op zondag werd er ingebroken in een huis in de Groenstraat in Heverlee. De bewoners waren aan het slapen op het moment van de feiten en er was zelfs een vriend te gast die op de zetel sliep. De inbreker kon de voordeur openen en stil de woning betreden. Hij ging aan de haal met de laptop van een bewoner en de telefoon van de gast. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.