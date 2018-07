Inbrekers raken huis niet binnen 20 juli 2018

02u29 0

Inbrekers hebben dinsdag in de loop van de dag proberen in te breken in een woning in de IJzerenmolenstraat in Heverlee. Ze deden een poging om het raam en de achterdeur van de woning open te breken, maar zijn daar niet in geslaagd. (ADPW)