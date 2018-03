Inbrekers opgeschrikt 12 maart 2018

Dieven hadden het voorzien op een huis in de Marie Popelinlaan in Heverlee. De twee inbrekers vernielden eerst een lichtsensor en klommen daarna via een tafel op het dakterras. De glazen deur werd verbrijzeld.





Terwijl ze de woning doorzochten, werden de inbrekers echter opgeschrikt door het inbraakalarm van de woning. Ze namen zonder buit de vlucht via de achterdeur. De politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. (SVDL)