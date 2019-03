Inbrekers opgeschrikt door alarm ADPW

11 maart 2019

13u03 1

Inbrekers hebben geprobeerd om zondagavond in te breken in een huis in de Koetsweg in Kessel-lo. Ze sloegen de buitenverlichting stuk en probeerden een keukenraam open te breken. Hierdoor ging het alarm echter af waardoor ze de benen namen. De politie werd verwittigd en kwam meteen ter plaatse. Er werd een proces-verbaal opgesteld, maar van de daders was geen spoor meer.