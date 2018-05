Inbrekers op pad 22 mei 2018

Dieven hebben zaterdagnacht ingebroken in een kapperszaak in de Brusselsestraat. Het slot van de voordeur was afgebroken. De buit bestond uit enkele tientallen euro kleingeld en een spaarvarken met inhoud, dat op de toog stond. Even verder in dezelfde straat werd diezelfde nacht geprobeerd om in te breken in restaurant Asian Food. Ook daar was het slot van de voordeur geforceerd. Het afgebroken slot lag op de grond voor de zaak. De daders raakten niet binnen. In een flat in de Tiensestraat raakte een dief wel binnen. Alle kamers werden doorzocht. De inbreker ging ervandoor met enkele juwelen. (SVDL)