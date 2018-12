Inbrekers op pad in Heverlee Stefan Van de Weyer

10 december 2018

14u06 0 Leuven Dieven hebben het voorbije weekend ingebroken in een huis in de Wijngaardlaan in Heverlee. De bewoners hadden de woning zaterdagavond verlaten en toen ze zondagavond terug thuis kwamen, stelden ze de inbraak vast.

Een schuifraam aan de achterzijde van het huis was geforceerd. De woning was volledig doorzocht. Kasten en schuiven stonden open en de inhoud ervan lag volledig verspreid over de vloer. De indringers gingen er vandoor met onder andere een iPod, een laptop en een rugzak van een bekend merk.