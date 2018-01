Inbrekers op de vlucht 23 januari 2018

02u25 0

Onbekenden hebben zaterdag ingebroken in twee appartementen op de Naamsesteenweg. Toen de bewoonster van één van de appartementen thuis kwam, kon ze niet meer naar binnen.





Iemand had geprobeerd het slot van haar voordeur te forceren, maar was daar niet in geslaagd. Er kwam uiteindelijk een slotenmaker aan te pas om de deur te openen. Eenmaal binnen werd vastgesteld dat het slaapkamerraam, dat uitgeeft op het terras, open stond. Uit onderzoek bleek dat de indringers waren binnengeraakt via de niet-slotvaste deur van de buur. Vervolgens hebben ze gebruik gemaakt van een stoel in diens appartement om op het balkon van de buurvrouw te klauteren. De indringers hadden geen tijd gehad om het appartement te doorzoeken. Ze werden immers verrast door de bewoonster die thuis kwam. Zij kon echter haar appartement niet binnen en ging bij haar onderburen de politie bellen. Ze zag even later wel drie onbekende jonge vrouwen snel het flatgebouw verlaten. Ook bij de buurman werd niets gestolen.





(BMK)