Inbrekers ook paraat op oudejaar Stefan Van de Weyer

01 januari 2019

16u10 0 Leuven Ook tijdens de oudejaarsnacht wisten inbrekers Leuven te vinden. Er werden minstens aan vijf woningen inbrekers gemeld, ze mikten steeds op een snelle buit die niet te heet of te zwaar was.

Een gezin uit de Sneppenstraat in Kessel-Lo kwam maandag terug van vakantie en ontdekte dat er ingebroken was tijdens hun afwezigheid. De inbrekers gooiden een steen door het achterraam, dat volledig werd verbrijzeld. De woning werd doorzocht en daaruit verdwenen cash geld en een iPod.

In het Roeselbergdal in Wilsele stond er op oudejaarsavond een inbreker voor de deur. De bewoonster was op vakantie, ze kon met een camera vanop afstand zien dat er iemand voor haar deur stond en aanbelde. Wat later stond er weer iemand voor de deur, deze keer met een muts en handschoenen. Ze verwittigde de politie, die ging meteen ter plaatse. De inspecteurs deden een rondgang aan de woning. De inbreker had het al op een lopen gezet. Bij hun rondgang ontdekten ze effectief een inbraak en dat ook bij de buren de achterdeur openstond. Beide woningen werden volledig doorzocht. Het nadeel is onbekend.

In de Heidelaan in Heverlee werd er van oud op nieuw ingebroken in een huis. De bewoners waren elders gaan vieren. Bij hun terugkomst merkten ze dat de voordeur geforceerd was. Heel de woning werd doorzocht. De inbrekers deden geld en ecocheques verdwijnen. Ook in de Esplanadelaan in Leuven werd ingebroken terwijl de bewoners gaan vieren waren. De inbrekers gingen aan de haal met geld, een smartphone en een fles cava.