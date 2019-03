Inbrekers maken juwelen buit Stefan Van de Weyer

21 maart 2019

14u21 0

Dieven hebben voorbije woensdag ingebroken in een huis in de Puttebroekstraat in Wilsele. Een schuifraam aan de achterkant van de woning werd geforceerd. De volledige woning werd doorzocht. De buit bestond uit verschillende juwelen. Een voorbijganger had die avond omstreeks 20 uur een onbekende man opgemerkt, die zich schuil hield in de struiken. Toen de kerel begreep dat hij was opgemerkt, ging hij ervandoor. Een zoekactie van de politie leverde geen resultaat op.