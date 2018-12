Inbrekers leiden oude vrouw af met verhaal over verloren gelopen kat ADPW

24 december 2018

Zaterdagmiddag probeerden inbrekers met een list een ouder koppel in de Voorzorgstraat in Leuven om de tuin te leiden. Een vrouw leidde de 80-jarige bewoner af met een verhaal over een verloren gelopen kat waardoor ze samen naar de tuin gingen om de kat te zoeken. Ondertussen glipte een man de woning binnen en doorzocht alle kamers op de eerste verdieping. Wanneer hij zijn zoektocht beneden verderzette botste hij op de echtgenote van de 80-jarige man. De inbreker nam dadelijk de vlucht en in de tuin staakte de vrouw ook plots de zoektocht naar haar kat. De buit bleef beperkt tot een balpen. De politie kwam ter plaatse en ging meteen in de buurt op zoek naar het koppel. Ze konden echter niet meer aangetroffen worden.