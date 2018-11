Inbrekers laten wanorde na ADPW

27 november 2018

12u50 0

Onbekenden hebben maandag tijdens de dag ingebroken in een huis in de Guldensporenlaan. Toen de bewoner ’s avonds thuis kwam stelde hij vast dat in de slaapkamer kleren verspreid lagen over de grond. De daders hadden een raam geforceerd om binnen te kunnen. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen.