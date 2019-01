Inbrekers geraken niet binnen KAR

30 januari 2019

11u28 1

In een huis in de Klaverstraat in Kessel-Lo hebben onbekenden proberen in te breken. De bewoner kwam dinsdagochtend thuis na enkele dagen afwezigheid en zag dat er schade was aan de voordeur. De inbrekers probeerden ook om de zijdeur te forceren maar slaagden niet in hun opzet. De politie stelde proces-verbaal op.