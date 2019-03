Inbrekers forceren tuinpoort terwijl bewoonster thuis is, maar moeten de benen nemen ADPW

25 maart 2019

13u24 0

In een huis op de Tervuursesteenweg in Heverlee is een inbraak vastgesteld. De daders braken een tuinpoortje open terwijl de bewoonster aanwezig was, maar zij heeft niets gemerkt. Waarschijnlijk werden de inbrekers door iets opgeschrikt want ze vertrokken weer zonder buit. De politie werd verwittigd en die stelde een proces-verbaal op.