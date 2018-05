Inbrekers forceren ramen 08 mei 2018

Inbrekers gingen zondagochtend in de Pleinstraat aan de haal met een laptop, kledij en cash geld. Het raam op de gelijkvloerse verdieping stond op kiepstand en werd geforceerd. In de nacht van zaterdag op zondag werd er ingebroken bij een personal trainer in de Redingenstraat. Inbrekers braken het raam op de gelijkvloerse verdieping open en maakten een camera en een projector buit. Afgelopen weekend werd er ook op een studentenkamer ingebroken in de Dekenstraat. Er werd een laptop en wat etenswaren gestolen. De politie kwam telkens ter plaatse en er werden processen-verbaal opgesteld.





(ADPW)