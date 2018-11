Inbrekers erg actief in Leuven ADPW

29 november 2018

19u21 0 Leuven Sedert maandag stelde de Leuvense politie elf inbraken of pogingen tot inbraak vast. Deelgemeente Kessel-Lo was hier vaak het doelwit. Erg veel leverde het de inbrekers allemaal niet op: op heel wat plaatsen moesten ze zonder buit weer naar huis.

“Woensdag tijdens de dag werd er ingebroken in een appartement in de Kesseldallaan in Kessel-Lo. Een deur werd geforceerd. Verschillende kasten en lades stonden open en waren doorzocht. De inhoud lag verspreid over de vloer. Uit de eerste vaststellingen bleek dat er niets was ontvreemd. Uit een appartement in de Martelarenlaan in Kessel-Lo werd dan weer enkele tientallen euro’s cash geld uit een geldkistje gestolen. Ook een huis in de Platte Lostraat kreeg inbrekers over de vloer. De indringers hebben een raam aan de achterzijde van de woning stukgegooid met een baksteen en wisten vervolgens de woning binnen te komen. Het huis werd doorzocht. Er werd schijnbaar geen buit gemaakt. Daarnaast werd er woensdag tijdens de dag ingebroken in een appartement in de Koning Albertlaan in Kessel-Lo. Enkele kamers werden doorzocht, maar er werd opnieuw niets gestolen”, weet politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Op de Brusselsteenweg in Leuven werd donderdag dan weer ingebroken in een appartement op de tweede verdieping. De indringers kwamen binnen door op het balkon te klauteren, dat ze bereikten via het dak op de parking, en vervolgens een raam op het terras stuk te slaan. Het appartement werd doorzocht. Er werden onder meer enkele juwelen gestolen. De laatste tijd komen er bij de politie heel wat meldingen binnen van inbraken. Zo werd er maandag ingebroken in een appartement in de Spreeuwenstraat in Kessel-Lo. Ook in de Lodreef, Guldensporenlaan, Steenbakkerijstraat en Elf Novemberlaan in Kessel-Lo werden inbraken vastgesteld.