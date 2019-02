Inbrekers druipen af zonder buit ADPW

17 februari 2019

Zaterdagnamiddag werd er ingebroken in een huis in de Pellenbergstraat in Kessel-lo. De achterdeur werd opengebroken en heel de woning werd doorzocht. De inbrekers konden echter niets buitmaken. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.