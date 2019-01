Inbrekers druipen af zonder buit KAR

06 januari 2019

15u23

In de Sparrendreef in Heverlee werd er vrijdag ingebroken in een appartement. De inbrekers konden via de tuin aan de achterkant van het gebouw komen en kropen langs daar op het terras van een appartement op de eerste verdieping. Vanop het terras braken ze de achterdeur open. Heel het appartement werd doorzocht, maar er werd niets buitgemaakt. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.