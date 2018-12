Inbrekers druipen af zonder buit ADPW

20 december 2018

15u47 0

In de Pakenstraat in Heverlee werd woensdag overdag ingebroken in een woning. De keukendeur werd opengebroken en de inbrekers doorzochten heel de woning. De bewoonster ontdekte de inbraak toen ze ’s avonds thuiskwam. Op het eerste zicht werd er gelukkig niets buitgemaakt. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.