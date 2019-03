Inbrekers druipen af zonder buit KAR

03 maart 2019

In een woning in de Philipslaan is zaterdagnamiddag ingebroken geweest. De indringers braken een keukenraam open en doorzochten heel de woning. Ze konden echter niets buitmaken. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.