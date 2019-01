Inbrekers doorzoeken woning ADPW

22 januari 2019

13u07 0

Onbekenden hebben maandag tijdens de dag ingebroken in een woning in de Escoriallaan in Leuven. Toen een van de bewoners ’s avonds thuis kwam, stelde ze vast dat de achterdeur was open gebroken. De woning was doorzocht en verschillende kasten waren overhoop gehaald. Het is niet duidelijk wat er juist werd gestolen.