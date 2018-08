Inbrekers besmeuren huis met wijn 30 augustus 2018

In een huis in de Zavelputstraat in Wilsele is dinsdagnamiddag ingebroken. Er werd eerst geprobeerd om de achterdeur open te breken, maar toen dit niet lukte hebben de inbrekers een raam geforceerd.





De hele woning werd doorzocht en de inbrekers besmeurden de woning ook met wijn van de eigenaars. De daders gingen aan de haal met 50 euro cash. De politie kwam ter plaatse en er werd proces-verbaal opgesteld. (KAR)