Inbrekers barricaderen voordeur KAR

06 januari 2019

In een appartement in de Celestijnenlaan in Heverlee werd vrijdagmiddag ingebroken. De inbrekers klommen op het terras en forceerden daar een raam. Ze doorzochten heel de woning en braken een kluis in de slaapkamer open. Ze gingen aan de haal met geld en juwelen. Terwijl ze aan het werk warenn barricadeerden ze de voordeur. Toen de bewoonster na een uurtje afwezigheid terug thuiskwam, kon ze zelf niet meer binnen in haar appartement. Waarschijnlijk werden de inbrekers opgeschrikt toen ze thuiskwam, want een tweede kluis in de slaapkamer konden ze niet meer op tijd openbreken. Er werd in de omgeving gezocht naar de daders maar er was geen spoor meer van de inbrekers.