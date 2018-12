Inbrekers actief tijdens eindejaarsdagen ADPW

31 december 2018

Afgelopen zondag kwamen verschillende slachtoffers thuis van vakantie en ontdekten dat er in hun afwezigheid ingebroken was. De Leuvense politie kwam telkens ter plaatse en stelde proces-verbaal op.

In de Platte Lostraat in Kessel-Lo gingen inbrekers aan de slag aan een woning terwijl de bewoners een weekje weg waren. Ze probeerden de voordeur open te breken maar slaagden hier niet in. Daarna probeerden ze nog via een raam aan de zijkant van de woning naar binnen te gaan, maar ook hier was de woning voldoende beveiligd om de inbrekers buiten te houden. Ze dropen dan ook zonder buit af.

Op de Geldenaaksebaan in Heverlee konden inbrekers wel een schuifraam forceren. Ze doorzochten het hele huis terwijl de bewoner op een verlengd weekend was. Ze gingen aan de haal met cash geld en juwelen.

Ook in de Overwinningstraat in Kessel-Lo kwamen de bewoners terug van vakantie en zagen dat inbrekers aan het werk waren geweest tijdens hun afwezigheid. Hier werd een keukenraam opengebroken en werden juwelen buitgemaakt.

Tot slot werd in de Brusselsestraat in Leuven de voordeur van een appartement opengebroken terwijl te bewoners op weekend waren. Toen ze thuiskwamen ontdekten ze dat inbrekers aan de haal waren gegaan met hun koffiezetapparaat, een gouden Zwitserse munt en een bokaal met rosse muntjes.