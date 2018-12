Inbreker vlucht voor bewoonster ADPW

11 december 2018

14u46 0

Een onbekende man heeft maandagnacht ingebroken in een woning in de Zwaluwenlaan in Heverlee. De bewoonster, die lag te slapen, werd wakker van verdachte geluiden. Toen ze ging kijken waar dat geluid vandaan kwam, zag ze van boven op de trap een onbekende man in de woonkamer staan. De bewoonster riep hem iets toe, waarna hij het op een lopen zette. Door de achterdeur sprintte hij naar buiten om er vervolgens via de tuin vandoor te gaan. De indringer kon er twee laptops, een gsm, een briefje van 20 euro en een rugzak buitmaken. Er konden geen braaksporen worden vastgesteld. Mogelijks was de achterdeur niet op slot gedaan.