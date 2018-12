Inbreker twee keer op heterdaad betrapt Stefan Van de Weyer

10 december 2018

14u19 0 Leuven In de nacht van zondag op maandag werden in het Leuvense tot twee keer toe inbrekers op heterdaad betrapt. Dat gebeurde in de Wijnpersstraat en in de Halfmaartstraat, telkens ging het om één man die probeerde binnen te dringen.

Een dief die volledig in het zwart was gekleed probeerde rond 3.30 uur in te breken in een woning in de Wijnpersstraat. Eén van de bewoners werd gewekt door het geluid van brekend glas. Dat bleek het glas van de voordeur te zijn dat door de inbreker werd stuk geslagen. Omdat het dubbel glas betrof, slaagde de dader niet helemaal in zijn opzet en raakte hij toch niet binnen. De opgeschrikte bewoonster had ondertussen het licht aangedaan, waarop de dader het op een lopen zette. Ze zag nog dat de man volledig in het zwart was gekleed.

Even later werd een inbraakpoging gemeld in een studentenpand in de Halfmaartstraat. Eén van de bewoners stond plotseling oog in oog met een onbekende man die een zaklantaarn in zijn ogen scheen. De onbekende zette het na deze confrontatie op een lopen. Uit onderzoek bleek dat de indringer was binnen gekomen via een raam aan de straatzijde van het pand, dat hij had kunnen openduwen.