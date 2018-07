Inbreker oog in oog met gezin van vier 30 juli 2018

Een gezin uit de Weldadigheidsstraat uit Leuven stond in de nacht van vrijdag op zaterdag plots oog in oog met een inbreker. De volledig in het zwart geklede man kreeg de voordeur open en betrad de woning. In de woonkamer stootte hij echter op het gezin van vier dat in de zetel zat. Hij draaide zich om en zette het op een lopen. De vader van het gezin zette de achtervolging in, maar de inbreker was al snel uit het zicht verdwenen. De politie werd verwittigd en ondernam zonder succes een zoekactie in de buurt. (SVDL)