Inbreker gevat op Martelarenlaan, tweede inbreker kan ontkomen ADPW

24 januari 2019

17u52 0

De Leuvense politie heeft donderdagmiddag een inbreker gevat vlak nadat die een inbraak had gepleegd aan de Koning Albertlaan in Kessel-Lo. “Een dame hoorde vallend glas en verwittigde onmiddellijk de politie. De helikopter van de Federale Politie ging daarop mee op zoek naar de verdachten van de inbraak. Daarbij werd één persoon gevat, een dertiger met een niet-Europese nationaliteit. Hij liep weg in de richting van de Martelarenlaan. Daar konden wij hem oppakken. De andere is via aangrenzende tuinen kunnen ontkomen”, bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit, maar het is nog niet duidelijk wat dat heeft uitgewezen. De inbrekers waren via de achterdeur ingebroken en hadden cash geld en juwelen meegenomen.