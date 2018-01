Inbraken 02u28 0

In een woning op het Sint-Reneldisplein in Heverlee werd woensdag ingebroken. De daders kwamen binnen via een schuifraam aan de achterzijde en doorzochten het hele huis. Wat ze precies meenamen, is nog niet duidelijk. Ook een woning op de Waversebaan in Heverlee werd bezocht. Een keukenraam aan de achterzijde van de woning werd opengebroken en er werd 100 euro gestolen. Het gerechtelijk labo werd verwittigd voor sporenonderzoek in beide woningen. Woensdag werd ook ingebroken in een appartement in de Hertogstraat in Heverlee, terwijl de huurders op vakantie waren. Het slot van de deur werd geforceerd. Het is nog niet duidelijk of er iets gestolen werd. (ADPW)