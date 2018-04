Inbraken 14 april 2018

Een inbreker heeft op de Koetsweg in Kessel-Lo een fiets uit de garage van een appartementsgebouw gestolen. Hij forceerde daartoe het slot van de poort naar de ondergrondse garage.





Donderdagavond werd er geprobeerd om in te breken in een woning in de Eeuwfeeststraat in Kessel-Lo. De inbreker klom op het platte dak van de gelijkvloerse verdieping en probeerde een raam te forceren. Toen dit niet lukte, probeerde hij de voordeur, maar ook hier mislukte de dief in zijn opzet. (ADPW)