Inbraken 04 april 2018

Het voorbije paasweekend is er ingebroken in een woning in de Riddersstraat. De achterdeur werd geforceerd en de woning werd helemaal doorzocht. Wat er werd gestolen, is niet bekend.





Ook in een huis in de 's-Hertogenlaan werd een inbraak vastgesteld. Het is ook hier niet duidelijk wat er werd gestolen.





Daarnaast werd er ingebroken in een huis op de Tiensesteenweg. De indringer gebruikte een compostvat dat in de tuin stond als opstapje naar een raam en forceerde dat. Ook op een deur, een rolluik en een schuifraam waren steeksporen te zien. In de woning, die te koop zal worden gezet, stonden enkel nog wat meubels. Er was niets verdwenen. (ADPW)