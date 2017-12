Inbraken 02u23 0

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Remi Vandervaerenlaan in Leuven. Toen de bewoners donderdagavond thuiskwamen, zagen ze kasten en schuiven openstaan. De indringers hadden het glas van een slaapkamerraam stuk geslagen om vervolgens langs die weg binnen te komen. Er werd schijnbaar niets gestolen.





Ook in een appartement op de Tiensesteenweg werd donderdag ingebroken. Toen de bewoner 's avonds thuiskwam, kon hij niet meer binnen in zijn eigen flat. Met behulp van een slotenmaker lukte dat uiteindelijk toch. Het slot van de voordeur bleek geforceerd te zijn.





De buit bestond uit een aantal juwelen. (ADPW)