Inbraken 09 maart 2018

In een appartement in de Heilige-Geeststraat in Leuven werd woensdag een inbraak vastgesteld. De voordeur van het appartement werd open gebroken en binnen werden verschillende kasten en lades doorzocht. Er werd niets buitgemaakt en de achterdeur naar het terras werd door de inbrekers open gelaten. Vermoedelijk hebben ze langs daar de vlucht genomen.





In de nacht van woensdag op donderdag werd er ingebroken in een gespecialiseerde zaak voor cinematografisch materiaal op het industriepark van Haasrode. Vijf inbrekers arriveerden met twee Audi's en braken de toegangsdeur naar de laad -en losruimte open. De uitbater was toevallig aanwezig en wanneer hij naar de daders riep zijn ze op de vlucht geslagen. Ze konden echter wel nog aan de haal gaan met cinematografische apparatuur. De politie werd meteen verwittigd, maar de daders konden ontkomen in de richting van de autostrade E40. (ADPW)