Inbraken 14 mei 2018

02u41 0

Inbrekers gingen vrijdag in de Kardinaal Mercierlaan aan de haal met cash geld en een reispaspoort. Toen het slachtoffer 's avonds thuis kwam merkte hij dat de woning doorzocht was. De inbrekers kwamen langs de achterdeur binnen in de woning en zijn vermoedelijk ook terug langs de tuin gevlucht.





Ook in de Celestijnenlaan sloegen inbrekers toe. Hier werd de achterdeur van de veranda opengebroken en werd de woning doorzocht. De buit bestond hier uit juwelen. De politie stelde een pv op. (ADPW)