Inbraken 13 augustus 2018

Onbekende inbrekers hebben vrijdagnacht ingebroken in een theewinkel in de Bondgenotenlaan. De daders forceerden de achterdeur om binnen te geraken. De inbrekers gingen er vandoor met het wisselgeld dat in de kassa zat. Een onbekende man probeerde vrijdagavond in te breken in een telenetwinkel in de Bondgenotenlaan. Via de achterzijde langs de Leopold I-straat was de dader met behulp van een ladder op het dak van de handelszaak geraakt. De inbreker slaagde er in een gat in het dak te maken en had de bedoeling via de lichtkoepel naar binnen te komen. Een bewakingsagent die in de zaak aanwezig was, werd gealarmeerd door het lawaai van een dakpaneel dat naar omlaag viel. Toen de inbreker zag dat er iemand in de zaak aanwezig was, vluchtte hij via het dak weg. De politie zette nog een zoekactie op in de buurt, maar deze bleef zonder resultaat. (ADPW)