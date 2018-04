Inbraken 25 april 2018

02u51 0

Inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag toegeslagen in de lokalen van het Spit in de IJzerenmolenstraat in Heverlee. Ze forceerden eerst de poort om op het terrein te geraken om vervolgens de achterdeur van het gebouw open te breken. In het bureaugedeelte werden kasten en schuiven doorzoch, maar het is niet duidelijk of er ook buit werd gemaakt.





Ook in de Rozengaard in Wijgmaal werd de deur van een huis geforceerd. De indringers doorzochten verscheidene kamers en maakten zich uit de voeten met cash geld, een gps en een iPad. (ADPW)