Inbraken 07 april 2018

02u25 0

Inbrekers hebben toegeslagen in een appartement op de Tiensesteenweg. De bewoners van de flat waren op het ogenblik van de inbraak met vakantie. Het cilinderslot van de voordeur van het appartement werd geforceerd. Verschillende kasten en lades werden doorzocht. Her en der lagen voorwerpen verspreid over de vloer. Het is niet bekend wat er werd gestolen. Daarnaast werd er donderdagavond ingebroken in een geparkeerde auto in de Charles Deberiotstraat. De achterruit van de auto werd stukgeslagen en uit de koffer werd onder meer een laptop gestolen. (ADPW)