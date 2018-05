Inbraken 03 mei 2018

Inbrekers sloegen in de nacht van dinsdag op woensdag toe in een huis op de Tiensesteeweg in Leuven. De hond van de bewoners begon te blaffen toen er achteraan het huis een raam ingeslagen werd. De inbrekers werden hierdoor opgeschrikt en zetten het op een lopen. Toen de politie ter plaatse kwam was er geen spoor meer van de inbrekers. De buit bleef beperkt en de politie stelde een proces-verbaal op.





Er werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in de kantine van de hondenschool in de Zavelstraat in Kessel-Lo. De inbrekers konden enkel chips en drank buitmaken. Er werd een proces-verbaal opgesteld door de politie. (ADPW)