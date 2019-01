Inbraken in werfcontainers ADPW

09 januari 2019

Onbekenden hebben ingebroken in twee werfcontainers in de Fonteinstraat. Toen de arbeiders woensdagmorgen aan de slag wilden, stelden ze vast dat beide containers waren open gebroken. Eén van beide containers werd duidelijk doorzocht. Enkele spullen waren uit de container verdwenen maar werden even later teruggevonden verspreid over de bouwwerf. Ogenschijnlijk was er niets verdwenen.