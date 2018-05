Inbraken in restaurants 04 mei 2018

02u58 0

In de nacht van maandag op dinsdag werd er ingebroken in twee restaurants op het Alfons Smetsplein in Leuven. Een inbreker forceerde de gezamenlijke toegangsdeur van de restaurants XL Noodles en Thai House en ging ervandoor met de inhoud van de kassa's uit beide restaurants. In totaal werd er een paar honderd euro buitgemaakt. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. (ADPW)