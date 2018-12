Inbraken in Kessel-Lo en Wilsele Stefan Van de Weyer

27 december 2018

11u41 0 Leuven De politie stelde drie inbraken vast in het Leuvense, waarvan twee in Kessel-Lo en ééntje in Wilsele. Tijdens de kerstdagen blijft het blijkbaar jeuken aan de knokels bij de inbrekers.

Dieven hebben woensdag tijdens de vooravond ingebroken in een woning in de Overwinningsstraat in Kessel-Lo. De indringers slaagden erin een raam aan de achterzijde van het huis open te krijgen. Ze gingen ervandoor met enkele sieraden waaronder een ring en armband.

Ook aan een woning in de Spaarstraat in Kessel-Lo waren inbrekers actief. Er waren duidelijke braaksporen zichtbaar aan de voordeur, de daders moesten echter afdruipen zonder buit.

In een woning in de Prosper Vanlangendoncklaan in Wilsele zaten er eveneens dieven binnen. De indringers sloegen een raam aan diggelen om toegang tot het pand te krijgen. De volledige woning werd doorzocht. Of er effectief iets werd gestolen, is niet bekend.