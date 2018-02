Inbraken in flatgebouwen 20 februari 2018

Langs de Tervuursesteenweg hebben dieven ingebroken in een flatgebouw. De voordeur van een appartement op het gelijkvloers werd opengebroken, waarna ze de kamers in wanorde achterlieten. De buit bestond uit geld en juwelen. De daders probeerden ook binnen te breken in een appartement op de eerste verdieping, maar daar kregen ze de deur niet open. De feiten werden zondag vastgesteld, de dieven zijn spoorloos. Diezelfde dag stelden ook bewoners van een appartement op het Erasmusplein vast dat ze ongewenst bezoek gekregen hadden. De daders gingen aan de haal met een laptop en een tablet. (ADPW)