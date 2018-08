Inbraken in centrum 17 augustus 2018

Een krantenwinkel in de Mechelsestraat heeft woensdagnacht inbrekers over de vloer gehad. Eenmaal binnen werd geprobeerd de kassa open te breken. Dat lukte niet en de daders moesten er vandoor zonder buit.





Woensdagnamiddag is dan weer ingebroken in de bibliotheek van de faculteit Godsgeleerdheid in de Charles Deberiotstraat. De daders forceerden de toegangsdeur en braken vervolgens in het gebouw zelf enkele kasten open. Het is niet duidelijk of er ook iets gestolen werd. Een bewakingsagent van de KULeuven werd gealarmeerd door het inbraakalarm en ging ter plaatse. Van de inbrekers was toen al geen spoor meer.





Ook in de bibliotheek van de faculteit Wijsbegeerte op het Kardinaal Mercierplein werd ingebroken. Een medewerkster stelde de inbraak gisterochtend vast. De indringers forceerden een deur om binnen te geraken en gingen er vandoor met enkele tientallen euro's die in een schuif van een bureau lagen.





(ADPW)