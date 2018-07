Inbraken in appartementskelders 09 juli 2018

02u34 0

Een bewoner van een appartementsgebouw in de Hendrik Consciencestraat in Leuven heeft vrijdagnamiddag een inbreker betrapt. De dader forceerde de toegangsdeur van het gebouw en brak vervolgens ook alle bergruimtes in de kelder open. Hij werd betrapt terwijl hij de bergruimtes aan het doorzoeken was. De inbreker nam zonder buit de vlucht. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op. Ook langs de Waversebaan werden vrijdag alle bergruimtes van een flatgebouw opengebroken. Ook hier vertrok de dader zonder buit. (SPK)