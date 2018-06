Inbraken in appartementen 19 juni 2018

Dieven hebben ingebroken in twee appartementen in een flatgebouw in de Donkerstraat. Telkens werd het cilinderslot van de voordeur geforceerd. Toen de bewoonster van één van de twee flats maandagvoormiddag thuis kwam en binnen wilde gaan, lukte dat niet. Er moest een slotenmaker aan te pas komen om de deur te openen.





Het is nog niet duidelijk wat er precies werd gestolen in de appartementen. (BMK)